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В погоне за "автозайцами": для водителей придумали новый штраф

08:17
  • четверг
  • 20 июня 2019

Он составит 2,5 тысячи рублей

Правительство России предложило ввести штраф в 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не платят за проезд по платной дороге. 20 июня эту идею рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
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Как пишет "Парламентская газета", для обнаружения нарушителей предлагается использовать систему "свободный поток" с оплатой проезда после завершения пути по платной дороге. Сейчас автомобилисты, въезжая на платную дорогу, обязаны остановиться на пункте взимания платы. Сторонники идеи постопаты утверждают, что дорогостоящее строительство и содержание таких пунктов компенсируют за счет повышенного тарифа за проезд. 

"Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд", - считают в правительстве. В качестве примера авторы идеи приводят "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения" за неоплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. 

Отмечается, что за проезд по платной дороге "зайцем" штрафуют в Австрии, Италии и Швейцарии.  

Платные дороги действуют в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

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