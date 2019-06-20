В погоне за "автозайцами": для водителей придумали новый штраф

Он составит 2,5 тысячи рублей

Правительство России предложило ввести штраф в 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не платят за проезд по платной дороге. 20 июня эту идею рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Как пишет "Парламентская газета", для обнаружения нарушителей предлагается использовать систему "свободный поток" с оплатой проезда после завершения пути по платной дороге. Сейчас автомобилисты, въезжая на платную дорогу, обязаны остановиться на пункте взимания платы. Сторонники идеи постопаты утверждают, что дорогостоящее строительство и содержание таких пунктов компенсируют за счет повышенного тарифа за проезд.

"Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд", - считают в правительстве. В качестве примера авторы идеи приводят "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения" за неоплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро.

Отмечается, что за проезд по платной дороге "зайцем" штрафуют в Австрии, Италии и Швейцарии.

Платные дороги действуют в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.