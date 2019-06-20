Эксперт рассказал, чего стоит ожидать от президента-демократа

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выдвижение президента США Дональда Трампа на второй срок. На вопросы ведущего Алексея Фролова о том, что ждет российско-американские отношения в случае провала Трампа на выборах, ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"Если следующим президентом будет президент-демократ, кто бы они ни был – Джо Байден или Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, я думаю, что российско-американские отношения не улучшатся. Более того, демократы продлят ту линию, которая была по состоянию на 2017 год. Может быть, их "голубая мечта" – осуществить процесс импичмента в этих условиях будет легче осуществить", - сказал эксперт.

Полный комментарий Васильева смотрите в видео:

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