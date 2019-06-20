Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба

Полторы тысячи человек получили медпомощь, питание и пособие

Под Дамаском лагерь для беженцев принял полторы тысячи человек из Идлибской зоны деэскалации. Люди несколько лет не могли вырваться из оккупированной боевиками территории - им не хватало продуктов и лекарств. Беженцы уже получили бесплатную медицинскую помощь, питание и денежные пособия.

25 детей и внуков. Вся большая семья Исмаила бежала из Идлиба несколько лет назад. Бросили дом и хозяйство. Хорошо, что все уцелели, резюмирует глава семейства.

"У нас там была своя земля, оливковые сады. Был свой дом. Мы всё бросили, потому что были вынуждены бежать. Даже не знаю, что там сейчас", - сказала Ибрагим Шакуль.

Одна история похожа на другую. И таких тысячи. Массовое бегство из Идлиба началось после того, как провинцию захватили боевики. В центре под Дамаском нашли приют почти полторы тысячи человек.

"В наш дом попала ракета. Мама сразу погибла, а я без руки остался. Скоро этот кошмар закончится, мы вернёмся, восстановим всё и заживём прежней жизнью!" – сообщил Ибрахихм Хаммед.

Для лишившихся своего крова здесь созданы все условия. Работает даже поликлиника. "Приходят с обычными жалобами - у кого-то голова болит, у кого-то сахарный диабет. Когда прохладно, то на простуду жалуются. Трудных случаев, как было поначалу, уже нет", - рассказал врач поликлиники лагеря Харджилла Вияс Буат.

Нормальные условия для вынужденных переселенцев - первостепенная задача сирийских властей. "Когда люди бежали из своих домов, они даже не успели с собой ничего взять. Власти провинции отреагировали моментально. Люди обеспечены всем необходимым. Даже получают пособие", - заявил глава администрации района Харджилла Абдурахман Хазиб.

Однако ничто не заменит свой дом. Эти люди смогут вернуться на малую родину не раньше, чем там нормализуется обстановка. Ситуация в Идлибе по-прежнему остаётся напряжённой.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Сирия.