Видео разгула стихии в российских регионах

Россиян предупредили, что в конце недели их ждет экстремальная жара

Сразу в нескольких регионах страны ликвидируют последствия непогоды. Мощный ливень с грозой и шквалистым ветром обрушились на Самарскую область. Порывы ветра местами достигали 15 метров в секунду. В некоторых районах области выпал град, передает "ТВ Центр".

В Дагестанском селе Усиша из-за проливных дождей затопило улицы. Сильные потоки воды сметали всё на своём пути. По данным местных властей, люди не пострадали. По прогнозам синоптиков, к концу недели в некоторые российские регионы придет экстремальная жара - столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

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