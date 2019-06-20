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Россиянина Тищенко осудили в США по надуманному обвинению

08:49
  • четверг
  • 20 июня 2019

Мужчину депортируют на родину

Россиянин Олег Тищенко осужден по надуманному обвинению - так в нашем посольстве в Вашингтоне прокомментировали приговор  программисту, который получил в США год тюрьмы за то, что купил на интернет-аукционе чертежи американского истребителя.

Отбывать наказание он не будет - суд учел срок, который Тищенко провел за решеткой в ходе следствия, а продолжалось оно с 2016 года. Соответственно, Тищенко депортируют на родину, отмечает "ТВ Центр".

Разработчик компьютерных игр был арестован за покупку старых схем к истребителю F-16 для создания реалистичных игровых симуляторов. Чертежи можно было приобрести в открытом доступе у частного лица. Продавец, уже после того, как отправил покупку Тищенко, счел, что нарушил закон США об экспорте военных технологий и признался в этом.

Олега Тищенко в итоге задержали в Грузии по запросу американских властей. Ему грозило до десяти лет тюрьмы, но часть обвинений в ходе следствия все же были сняты.

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