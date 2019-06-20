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Лидер украинских раскольников затеял переворот

08:43
  • четверг
  • 20 июня 2019

Филарет хочет лишить украинских верующих автокефалии

Так называемый Киевский патриархат в четверг может объявить об отказе от автокефалии, которой ранее добился Петр Порошенко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В том, что томос, предоставленный Константинополем, на самом деле не дает никакой независимости, всех планирует убедить один из бывших лидеров раскольников – Филарет. В Киеве он созывает поместный собор неканонической церкви.

Тем временем, не повторять ошибки предшественников и не уклоняться от выполнения соглашений призвал власти Украины полпред России Борис Грызлов после заседания  контактной группы в Минске. Договориться о перемирии не удалось - Киев сорвал разведение сил на линии соприкосновения, а ВСУ усилили обстрелы Донбасса.

Видео: ещё немного, и Зеленский сойдет с ума

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