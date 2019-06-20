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В Иране сбит американский разведчик

08:43
  • четверг
  • 20 июня 2019

По утверждению военных, он нарушил воздушное пространство ИР

В Иране заявили, что на юге страны сбит разведывательный беспилотник США. Как сообщается, аппарат Global  Hawk был атакован после того, как нарушил воздушное пространство Исламской республики. Командование США данную информацию опровергло.

Между тем, в Пентагоне подтвердили - после инцидента с танкерами в Оманском заливе на Ближний Восток будут направлены дополнительные силы. В регион поступят ракетные комплексы Patriot, американские военные получат также средства для наблюдения с воздуха, в том числе самолеты-разведчики.

Как отмечает "ТВ Центр", пока в США все внимание приковано к громкому событию во внутренней политике - Дональд Трамп объявил о своем участии в президентских выборах в следующем году.

Видео: кто станет главным соперником Трампа на выборах президента США

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