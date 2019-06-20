Больная раком Яковлева расплакалась, когда ее последнее желание исполнилось

Актриса не смогла сдержать эмоции

Актриса Александра Яковлева, признавшаяся, что умирает от рака, отыграла свой последний спектакль в Пушкине. Незадолго до этого артистка в программе Андрея Малахова рассказала, что больше всего мечтает еще раз увидеть полный зал на своем выступлении.

Поклонники, услышав о болезни любимицы, были шокированы. Люди не смогли пройти мимо последнего желания Яковлевой. Вечером 19 июня в Пушкин приехали почитатели таланта артистки. Народ собрался из разных уголков России, почти каждый принес цветы.

Когда открылся занавес, мечта Яковлевой исполнилась. В зале был аншлаг. В конце спектакля зрители стоя скандировали "браво". Артистка явно не ожидала такого, она не смогла совладать с эмоциями и расплакалась. пишет kp.ru.

"Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной", - обратилась к зрителям Александра Евгеньевна.

По ее словам, руководство ДК отговаривало проводить спектакль, мол, люди разъехались по дачам и отпускам. "Я сказала Андрея Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!" - утирая слезы поблагодарила она публику.

Выразил слова благодарности людям и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он один из немногих обратил внимание на просьбу Яковлевой, которая прозвучала в эфире ТВ-шоу, и попросил через СМИ поддержать актрису.

"Очень рад, что зрители пришли на спектакль Александры Яковлевой, и по сути исполнили ее самое заветное желание. Каждый понимает, что в данном случае, оно может быть последним, и преданные поклонники актрисы не отказали ей в нем. Был настоящий аншлаг, не было ни одного свободного места. Все заработанные средства от спектакля актриса уже пообещала взять себе на лечение. Вот яркий пример, когда служение искусству становится еще и финансовой подушкой для лечения, для борьбы за жизнь. Здоровья вам, Александра. Пусть таких "последних спектаклей" в вашей жизни будет еще очень много. Зритель вас любит, он никогда от вас не отвернется", - сказал Манукян в беседе с ТВЦ.Ru.

Напомним, в мае 61-летняя актриса Александра Яковлева призналась, что больна раком. По словам врачей, артистке осталось жить несколько месяцев.

Видео: передача "Мой Герой" с Александрой Яковлевой