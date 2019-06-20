ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больная раком Яковлева расплакалась, когда ее последнее желание исполнилось

08:38
  • четверг
  • 20 июня 2019

Актриса не смогла сдержать эмоции

Актриса Александра Яковлева, признавшаяся, что умирает от рака, отыграла свой последний спектакль в Пушкине. Незадолго до этого артистка в программе Андрея Малахова рассказала, что больше всего мечтает еще раз увидеть полный зал на своем выступлении.
"Никто не рассказывает, как нужно умирать": актриса Яковлева о борьбе с раком

Поклонники, услышав о болезни любимицы, были шокированы. Люди не смогли пройти мимо последнего желания Яковлевой. Вечером 19 июня в Пушкин приехали почитатели таланта артистки. Народ собрался из разных уголков России, почти каждый принес цветы.

Когда открылся занавес, мечта Яковлевой исполнилась. В зале был аншлаг. В конце спектакля зрители стоя скандировали "браво". Артистка явно не ожидала такого, она не смогла совладать с эмоциями и расплакалась. пишет kp.ru.

"Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной", - обратилась к зрителям Александра Евгеньевна.

 

По ее словам, руководство ДК отговаривало проводить спектакль, мол, люди разъехались по дачам и отпускам. "Я сказала Андрея Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!" - утирая слезы поблагодарила она публику.

Выразил слова благодарности людям и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он один из немногих обратил внимание на просьбу Яковлевой, которая прозвучала в эфире ТВ-шоу, и попросил через СМИ поддержать актрису.

"Очень рад, что зрители пришли на спектакль Александры Яковлевой, и по сути исполнили ее самое заветное желание. Каждый понимает, что в данном случае, оно может быть последним, и преданные поклонники актрисы не отказали ей в нем. Был настоящий аншлаг, не было ни одного свободного места. Все заработанные средства от спектакля актриса уже пообещала взять себе на лечение. Вот яркий пример, когда служение искусству становится еще и финансовой подушкой для лечения, для борьбы за жизнь. Здоровья вам, Александра. Пусть таких "последних спектаклей" в вашей жизни будет еще очень много. Зритель вас любит, он никогда от вас не отвернется", - сказал Манукян в беседе с ТВЦ.Ru.

Напомним, в мае 61-летняя актриса Александра Яковлева призналась, что больна раком. По словам врачей, артистке осталось жить несколько месяцев.

Видео: передача "Мой Герой" с Александрой Яковлевой

 

Новости по теме
Александра Яковлева
Александра Яковлева
Александра Яковлева
Александра Яковлева
Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.