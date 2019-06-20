"Мое наследство остается добрым мирянам": Алибасов отрекся от сына

Жену он назвал Жанной д'Арк

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка после употребления жидкости для прочистки труб, выгнал сына из дома и лишил его наследства.

72-летний продюсер дал интервью телеведущему Андрею Малахову. Во время разговора Алибасов, находясь под действием седативных препаратов, перескакивал с одной темы на другую, вдавался в пространные рассуждения о войне в Афганистане и странно высказывался о своих родных и близких.

Свою жену Лидию Федосееву-Шукшину, которая приезжали к нему в НИИ Склифосовского, он сравнил с Жанной д'Арк, а на вопрос о сыне он заявил: "У меня есть сын? Нет, Барика не было там [в больнице]". Используя ненормативную лексику, Бари Алибасов объявил, что он навсегда выгнал сына из своей семьи: "Сказал, что все мое наследство остается добрым мирянам".

Бари Алибасов также сообщил, что кот Чуча, который потерялся за время его пребывания в больнице, забыл своего хозяина. "Он до сих пор не знает, кто я такой, долго меня не было, - пожаловался основатель группы "На-На". - Я сегодня об этом думал: "Черт, как же так, как быстро эмоциональные связи распадаются".

Ранее продюсер обвинил врачей в грубости. По его словам, их целью было не вылечить его, а замучить. "Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - поделился Бари Алибасов.

Напомним, основателя "На-На" госпитализировали 4 июня. Он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком, и получил ожог четвертой степени. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня его неожиданно выписали из больницы. Некоторые люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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