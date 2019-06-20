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Гела Месхи покинул Россию после сообщений о разводе с Екатериной Климовой

09:25
  • четверг
  • 20 июня 2019

Представитель артиста сделал заявление

Актер Гела Месхи не комментирует сообщения о своем разводе с Екатериной Климовой, так как уехал из России. Артист отправился за границу на съемки нового фильма.

Актриса и модель Катрин Асси. Что известно о разлучнице Месхи и Климовой
Яркая жизнь Екатерины Климовой. Фото

При этом представитель актера Ольга Логинова заявила, что Месхи "о своей личной жизни не распространяется" совсем. "Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда", — цитирует Ольгу Teleprogramma.pro.

Между тем, в Сети обсуждают тесную дружбу женатого Гелы с 28-летней актрисой Катрин Асси. По слухам, роман Месхи и звезды "Улетного экипажа" длится уже несколько месяцев.

Напомним, о разводе 41-летней Екатерины Климовой и 33-летнего Гелы Месхи стало известно в середине июня. Актриса отнесла заявление о расторжении брака в мае, слушание по делу пройдет через месяц. У супругов есть совместная дочь Белла.

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