Названа "реальная причина" страха НАТО перед российскими С-400

Ракетные комплексы приносят России деньги и славу

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф" назвали эффективным оружием в экономической войне против США и их союзников по НАТО.

Такую мысль высказал автор статьи в журнале National Interest. Заголовок текста гласит: "Реальная причина, по которой НАТО должна бояться российского убийцы ВВС С-400". По словам Адама Кабота, продажа С-400 приносит прибыль российской экономике. Заинтересованность в покупке оружия, способного сбивать новейшие американские истребители F-35, выразили Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Вырученные на этом деньги укрепляют благосостояние России и позволяют ей вкладывать средства в программы по созданию современной военной техники, считает Кабот.

По мнению аналитика, экспорт С-400 позволяет России налаживать связи со стратегическими противниками США, включая Китай. Адам Кабот полагает, что Москва и Пекин смотрят друг на друга с некоторым подозрением, однако продажа ракетного комплекса, способного поражать цели на расстоянии 400 километров, укрепляет их взаимоотношения.

Кроме того, С-400 повышает престиж Российской Федерации, которая, как стало очевидно всему миру, способна создавать наступательные и оборонительные системы вооружений, представляющие потенциальную опасность для НАТО.

При этом Адам Кабот отметил, что "Триумф" еще не использовался на практике, поэтому огневая мощь комплекса пока остается под вопросом.

Ранее США призвали Турцию, входящую в блок НАТО, отказаться от покупки комплекса С-400. Американцы грозили туркам санкциями и намекали на компенсацию за срыв контракта с русскими. 19 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара скоро получит российское оружие, несмотря на давление со стороны Вашингтона.