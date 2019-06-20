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Энистон публично обратилась к Питту: Я все еще люблю тебя

10:23
  • четверг
  • 20 июня 2019

По слухам, кинозвезды снова хотят быть вместе

Проникновенные слова Дженнифер Энистон, произнесенные после развода с Брэдом Питтом, продолжают будоражить умы и сердца поклонников.

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"Я люблю Брэда, я действительно все еще люблю его. Я буду любить его всю свою жизнь. Он фантастический мужчина. Я ни о чем не жалею и я не собираюсь себя винить за это", - сказала звезда сериала "Друзья" в 2005 году после того, как Питт завел роман с Анджелиной Джоли. 

В откровенном интервью Vanity Fair актриса призналась, что за семь лет совместной жизни они с Питтом прошли через многое. Они многому научились друг у друга. "Это были прекрасные, сложные отношения", - заявила Энистон. 

По словам кинозвезды, она делала все ради того, чтобы их отношения были по-настоящему глубокими и преданными. Она считала, что таким должен быть брак. "Брэд не разделял это мнение, - отметила Дженнифер Энистон. - Думаю, мы с ним верим в разные вещи". 

Поклонники припомнили Джен это интервью на фоне заявлений Брэда. Ранее стало известно, что Питт назвал уход от Энистон к Джоли одной из самых больших ошибок в жизни. Теперь фанаты пары ждут, что раз уж оба актера сожалеют о случившемся, самое время попробовать исправить былые ошибки.

Напомним,  Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. После этого Питт женился на актрисе Джоли, а Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру. В 2016 году Джоли подала документы на развод. 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"

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