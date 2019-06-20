Погода в Москве побьет рекорд вековой давности

Столичный регион изнывает от зноя

Проливные дожди и потопы. В Амурской области из-за непогоды введён режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. А в центральный регион возвращается аномальная жара. В Москве может быть побит температурный рекорд. Летний зной и на юге страны. В Астрахани - почти +40.

Пелена дыма растянулась на сотни метров. В воздухе - удушающий запах гари. Чуть поодаль - устрашающая картина. Деревянная постройка пылает, как факел. Пламя уже почти полностью уничтожило стены и крышу. Это село Растопуловка Астраханской области. Горят около десяти строений. По счастливой случайности ни в одном из них людей в тот момент не было. Огонь перекинулся на здания с полей. Там поджигали прошлогоднюю траву. В тушении участвовали десятки сотрудников МЧС, спецтехника и даже пожарный поезд. Очаг возгорания удалось локализовать за несколько часов.

В Амурской области - дожди, порывистый ветер и град. Ливни заливают населенные пункты уже неделю. Самая сложная ситуация - в городе Свободном. Уровень осадков превысил все нормативы. Размыты дороги, подтоплены дома. Особенно пострадали ветхие и аварийные строения. Здания двух школ, которые и без того нуждались в ремонте, теперь к эксплуатации не пригодны. Власти вынуждены принимать экстренные меры.

"При начале учебного процесса, мы все прекрасно понимаем, если будут закрыты две школы, то спешно куда-то надо будет учащихся переводить. А это тоже определенные риски, создание социальной напряженности на территории города. Поэтому у меня предложение, я главе его сформировал письменно: с сегодняшнего дня с 14:00 ввести режим функционирования чрезвычайной ситуации", - сказал начальник управления по ГО и ЧС в городе Свободный Игорь Зубарь.

А столичный регион изнывает от зноя. Причина - скандинавский антициклон. Он блокирует прохождение атмосферных фронтов, несущих прохладу. Сегодня столбики термометров будут штурмовать отметку в 30 градусов, а в субботу – ещё выше. Может быть побит температурный рекорд вековой давности. Отступать жара начнет в воскресенье.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".