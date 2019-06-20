Опубликованы фотографии сбитого Ираном разведчика США

Американские военные опровергли информацию о гибели своих беспилотников

На юге Ирана сбили американский разведывательный беспилотник. Об этом сообщили сразу несколько арабских СМИ. Военные утверждают, что летательный аппарат нарушил воздушную границу страны. Представители Вооружённых сил США опровергли эту информацию, отметив, что американские беспилотники не участвуют в операциях в данное время. При этом сегодня Пентагон сообщил, что направляет на Ближний Восток дополнительное вооружение.

От слов о готовности полномасштабной военной операции в Иране к делу. Вашингтон, кажется, упорно пытается создать "казус белли'" в Персидском заливе и спровоцировать Иран на действия, которые станут предлогом для конфликта. Это сообщение появилось в прессе со ссылкой на элитные подразделения вооруженных сил Исламской Республики.

"Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана. Инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как американский беспилотник нарушил воздушное пространство страны", - говорится в сообщении специального корреспондента BBC на Ближнем Востоке Хади Нили.

Заокеанская пресса со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было. В качестве единственного доказательства только лишь заявления представителя этого военного ведомства, капитана Билла Урбана.

"Заявление Корпуса стражей исламской революции о сбитом в Иране американском беспилотнике не соответствует действительности. Американских беспилотников попросту не было над иранской территорией", - подчеркнул он.

В беседе с журналистами капитан Билл Урбан уточняет - американские беспилотники не летали над Ираном сегодня. То есть, военный не говорит, что Вашингтон в принципе не отправляет подобные аппараты нарушать границы суверенного государства. Иранская сторона уже предоставила ряд доказательств того, что беспилотник действительно американский, и что он был сбит. Арабская пресса опубликовала фотографии обломков.

Ранее Тегеран заявил о том, что танкеры в Оманском заливе, из-за которых и раскрутился очередной виток ирано-американского конфликта, были атакованы как раз с дрона со звездно-полосатым флагом на борту.

Во взрывах и пожарах на борту Белый дом с ходу, без суда и следствия обвинил Исламскую Республику. Госсекретарь Майк Помпео уверял: доказательства у американцев есть. Но миру их почему-то до сих пор так и не представили, зато Ирану в очередной раз пригрозили ужесточением санкций.

Европа и Москва призывали дождаться итогов расследования и не делать преждевременных выводов, но, кажется, заказчикам провокации нужны не выводы, а агрессивные ответные действия Тегерана.

Российский МИД выразил опасения в связи с нагнетанием обстановки в Персидском заливе. "Пока ещё есть время остановиться, одуматься, предотвратить дальнейшее сползание к неконтролируемой конфронтации, этим нужно заниматься вплотную. К сожалению, эти наши призывы, логика, по всей видимости, не встречает понимания в США, к нам не прислушиваются. Но, я думаю, подавляющее большинство международного сообщества разделяет такой подход и исходит из того, что он безальтернативен", - пояснил замминистра иностранных дел России Сергея Рябков.

В российском МИД считают планы США по наращиванию группировки на Ближнем Востоке провокационными и нацеленными на усиление конфликта. Ранее в Минобороны США сообщили, что намерены отправить дополнительные силы в регион в ответ на угрозы со стороны Ирана. Помимо атак на танкеры в Оманском заливе Белый Дом пытается убедить мир в том, что Исламская Республика представляет опасность в плане разработок ядерного оружия. Европа, Китай и Россия полагаются на отчеты Международного агентства по атомной энергии, которое проверяет республику больше, чем какую либо иную страну в мире и считает, что Тегеран неукоснительно выполняет условия ядерной сделки. Американцы делают вид, что не верят. Продолжают давить Иран санкциями, ограничивая продажи иранской нефти в свою пользу и, кажется, в очередной раз пытаются провернуть трюк с пресловутой пробиркой, которой потрясал тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл перед вторжением в Ирак.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".