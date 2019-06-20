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Си Цзиньпин приехал в гости к Ким Чен Ыну

11:46
  • четверг
  • 20 июня 2019

Это первая поездка председателя КНР в Пхеньян в качестве главы государства

Утром в четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Северную Корею. Для лидера Китая - это первая поездка в Пхеньян в качестве главы государства.

Последний раз Си Цзиньпин посещал КНДР в 2008 году в статусе заместителя председателя Китайской народной республики, отмечает "ТВ Центр". Нынешний государственный визит приурочен к семидесятой годовщине становления дипломатических отношений между странами. Он продлится два дня. Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В ходе переговоров они обсудят дальнейшие шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

В преддверии визита председатель КНР сделал обращение к Пхеньяну. Отметил, что Китай будет содействовать защите интересов Северной Кореи в ходе диалога с США по вопросам ядерного разоружения.

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