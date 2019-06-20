Перерасчет оплаты за отопление ударит по жителям нижних этажей

Это случится в 2020 году

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких предсказал существенный рост коммунальных платежей у россиян, живущих на нижних этажах многоквартирных домов. Это произойдет в 2020 году из-за запланированного изменения норматива отопления в зависимости от этажности.

Борис Гладких рассказал "Парламентской газете", что основная нагрузка ляжет на владельцев квартир, расположенных с первого по четвертый этаж. Он предложил разрешить региональным властям самостоятельно решать вопрос о целесообразности введения такого порядка расчета оплаты отопления.

По словам депутата, норматив, учитывающий этажность домов, планировалось внедрить еще в 2016 году. "Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения", - сказал Гладких, добавив, что в итоге Минстрой отложил нововведение до 2020 года.

Между тем алтайский общественник Константин Емешин рассказал Regnum, что этажность в расчете коммунальных нормативов учитывается и сейчас, но "в общем тарифе все просто усредняется": "И жители малоэтажек, по сути, компенсируют своим тарифом расходы на дополнительные расходы для обеспечения коммуналки в высотных домах".