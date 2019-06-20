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Перерасчет оплаты за отопление ударит по жителям нижних этажей

10:46
  • четверг
  • 20 июня 2019

Это случится в 2020 году

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких предсказал существенный рост коммунальных платежей у россиян, живущих на нижних этажах многоквартирных домов. Это произойдет в 2020 году из-за запланированного изменения норматива отопления в зависимости от этажности. 
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Борис Гладких рассказал "Парламентской газете", что основная нагрузка ляжет на владельцев квартир, расположенных с первого по четвертый этаж. Он предложил разрешить региональным властям самостоятельно решать вопрос о целесообразности введения такого порядка расчета оплаты отопления. 

По словам депутата, норматив, учитывающий этажность домов, планировалось внедрить еще в 2016 году. "Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения", - сказал Гладких, добавив, что в итоге Минстрой отложил нововведение до 2020 года. 

Между тем алтайский общественник Константин Емешин рассказал Regnum, что этажность в расчете коммунальных нормативов учитывается и сейчас, но "в общем тарифе все просто усредняется": "И жители малоэтажек, по сути, компенсируют своим тарифом расходы на дополнительные расходы для обеспечения коммуналки в высотных домах". 

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