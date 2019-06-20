Порошенко объявил себя политическим спецназом Украины

Экс-президент собирается защищать Незалежную от агрессора

В четверг в Киеве на Поместном соборе неканонической церкви могут объявить об отказе от автокефалии, которой так долго добивался Пётр Порошенко. В том, что никакой независимости томос на самом деле не даёт, планирует убедить раскольников один из бывших лидеров - Филарет. Накануне окружной суд в Киеве принял иск канонической православной церкви о незаконности раскола.

Молитвенное стояние прихожан Свято-Успенского собора в селе Вваловивцы Черновицкой области продолжается уже пять месяцев. Получение томоса и создание так называемой православной церкви Украины развязало руки националистам. Но как ни старались они захватить приход канонической церкви, это им не удалось. Люди охраняют свой храм круглосуточно и в последней надежде обращаются к президенту.

"Мы - прихожане Свято-Успенской церкви села Васловивцы Заставинского района, просим вас, Владимир Александрович, защитить нас и наши права. На прошлой неделе сложилась такая ситуация, что вырвали ворота, зашли на территорию храма и хотели захватить его. Мы украинцы. Мы хотим жить на своей земле достойно и спокойно", - говорится в обращении к Владимиру Зеленскому.

В канонической украинской православной церкви не теряют надежды, что новые власти обратят внимание на притеснение верующих, начавшееся при президенте Петре Порошенко. В Окружной суд Киева подан иск о незаконности раскола и нарушениях при регистрации церковной структуры, поддержанной Константинополем. Иск суд, конечно, рассмотрит, но каков будет вердикт - прогнозировать сложно. Пока Владимир Зеленский, несмотря на все предвыборные обещания, следует четко в русле политики своего предшественника.

"Президент у нас так и не вернулся с президентских выборов. Он находится в рамках парламентских выборов и главная его на сегодня задача - не отторгнуть от себя электорат ни на Западе, ни на Востоке. Именно поэтому выдерживается как формат дискуссии, формат поддержания электората. И это может еще длительное время удерживаться, хотя и не бесконечно долго, потому что рано или поздно реальные проблемы, реальная жизнь начнет схлопывать этот механизм", - объяснил политолог, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортников.

И это уже, похоже, происходит. Европейское турне Зеленского эксперты оценивают как провал. Украинский лидер ехал в Париж и Берлин за поддержкой, а попал в диссонанс с лидерами Европы практически по всем вопросам.

"Европа говорит нам: ребята, идите на переговоры, заканчивайте вот эту ситуацию. Мы вам можем помочь. Но прекратите говорить о санкциях. Россию невозможно санкциями заставить пойти на уступки. Второй уже визит Зеленского в Европу показал абсолютную нестыковку позиции лидеров Европы и лидера Украины, и это очень настораживает", - прокомментировал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Зеленский на посту лишь месяц, а уже говорит, что может сойти с ума, если не переедет в новое здание. Наверное, это самая важная сейчас проблема для Украины. Особенно если учесть, что переезд обойдется в несколько миллионов долларов, а строительство нового офиса и того дороже.

Видео: Еще немного, и Зеленский сойдет с ума

День открытых дверей в старом кабинете Зеленский провел лично и эта демонстрация селектора - наглядное отражение всей ситуации в украинской политике сегодня - Верховная Рада, правительство и многие чиновники - по одну сторону власти, президент - по другую. А простые граждане по-прежнему один на один со своими проблемами, когда в Донбассе - новая эскалация конфликта, а цена на коммунальные услуги выросли от семи до 12 раз.

"Экономика в стагнации. Правительство должно было подать бюджетную декларацию в Верховную Раду еще 1 июня. Какое сегодня число? Они ее даже не утвердили. А в проекте предусмотрен рост социальных стандартов всего на три процента, тогда как рост инфляции - семь, то есть в два раза больше, чем люди в итоге получат компенсацию. Я надеюсь, это правительство доживает последние дни. Пройдут выборы, и мы про него забудем, как и про Порошенко, как страшный сон", - сказал бывший народный депутат Украины, член партии "Батькивщина" Андрей Павловский.

Но Порошенко сдаваться не хочет. Объявил себя политическим спецназом Украины, который должен защитить страну. Однако данные соцопросов говорят: его поддержка в обществе едва дотягивает до восьми процентов. А число возбужденных уголовных дел уже достигло пяти.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".