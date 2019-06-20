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Лавров раскрыл значение дружбы России и стран Африки

12:12
  • четверг
  • 20 июня 2019

В частности, государства Африки для России - важные партнёры в отстаивании справедливости

Торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты и долгосрочное партнёрство. Эти и многие другие вопросы обсуждают в Москве на конференции "Россия-Африка", сообщает "ТВ Центр".

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что отношения стран носят дружественный характер, основываются на принципах равноправия и взаимоуважения. По словам Лаврова, сегодня государства Африки для России - важные партнёры в отстаивании справедливости и строгого соблюдения норм права.

"Наши государства являются противниками односторонних санкций и торговых войн, последовательно выступают за то, чтобы система мировой торговли носила справедливый характер, а плодами глобализации могли пользоваться все без исключения страны, а не узкая группа государств. Опираясь на многолетний накопленный опыт созидательного партнерства, мы уверенно движемся по пути всестороннего расширения российско-африканских связей. Интенсифицировался политический диалог, в том числе на высшем уровне", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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