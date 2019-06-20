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Собянин открыл новый участок метро от "Саларьево" до "Коммунарки"

12:11
  • четверг
  • 20 июня 2019

Он поможет значительно разгрузить соседние линии и уменьшит время в пути до центра города

Четыре новые станций московского метрополитена в четверг приняли первых пассажиров. На торжественной церемонии открытия на Сокольнической ветке побывал мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" помогут значительно разгрузить соседние линии и уменьшат время в пути до центра города. Также они улучшат транспортное обслуживание новых жилых кварталов посёлка  Коммунарка и примыкающего к нему района Южное Бутово. Общая протяжённость нового участка составляет около 12 километров.

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