Собянин открыл новый участок метро от "Саларьево" до "Коммунарки"

Он поможет значительно разгрузить соседние линии и уменьшит время в пути до центра города

Четыре новые станций московского метрополитена в четверг приняли первых пассажиров. На торжественной церемонии открытия на Сокольнической ветке побывал мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" помогут значительно разгрузить соседние линии и уменьшат время в пути до центра города. Также они улучшат транспортное обслуживание новых жилых кварталов посёлка Коммунарка и примыкающего к нему района Южное Бутово. Общая протяжённость нового участка составляет около 12 километров.