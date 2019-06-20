"У меня паника": на россиян "повесили" кредиты незнакомцев

Откуда в договорах настоящие паспортные данные?

Почти полмиллиона рублей должна банку супружеская пара в Первоуральске. При этом, ни муж, ни жена кредитов не брали, а в договорах - подписи, фотографии и телефоны совершенно незнакомых им людей.

Получив в одной из социальных сетей "письмо счастья" от судебного пристава, семья Коваленко поначалу никак не отреагировала. Никаких кредитов и займов не брали. Переписку посчитали очередным спамом от мошенников. Такими разводами в интернете сейчас удивить никого практически невозможно. Однако в банке их ожидало неприятное известие. Оказалось, что на супругах висит долг некоей микрофинансовой организации на кругленькую сумму - 400 тысяч рублей.

"Узнали, что на мужа оформлен кредит. Я для подстраховки даю свой паспорт, где девушка, глядя на мою фамилию, просто мне говорит, что да, на вас тоже оформлен кредит - 99600. У меня паника, конечно. У меня голова кругом, я уже три дня не сплю", - пожаловалась пострадавшая Юлия Коваленко.

168% годовых - поэтому и сумма долга такая заоблачная. Никакой ошибки быть не может - в договорах действительно настоящие паспортные данные. А вот номера телефонов, подписи и фотографии, приложенные к документу - абсолютно чужие. Кто эта девушка на фото, Юлия Коваленко не знает. У семьи есть объяснение, как персональные данные попали в базу данных. Муж Юлии Сергей действительно брал в этой компании кредит несколько лет назад, но с долгами уже давно расплатился. Только вот в фирме осталась работать знакомая семьи по имени Ксения. Она, по предварительной информации, и оформляла кредиты - правда, без ведома самих людей. Свою вину Ксению не признает - вместо этого заявляет, что ее саму подставили.

А вот само руководство компании о "подставных" кредиторах уже знает. Семья Коваленко - не единственные, на кого менеджер повесила крупный долг. Сейчас выявлено уже 10 фиктивных договоров.

"Безусловно, во всей этой истории именно наша компания является пострадавшей от мошеннических действий сотрудника как в финансовом, так и в имиджевом плане. Мы являемся сторонниками ответственного кредитования и решительно расстаемся с такими людьми, которые не разделяют такого подхода. Сейчас мы готовим пакет документов для передачи в правоохранительные органы - думаю, это будет сделано в ближайшие дни", - заявил директор по связям с общественностью микрофинансовой организации Игорь Петров.

Фирма микрозаймов пообещала, что люди, которые поневоле стали клиентами, не пострадают. Их договора будут выведены из всех кредитных систем без ущерба репутации. Разбираться в истории с поддельными кредитами дальше будут правоохранительные органы.

Александра Сергомасова, Георгий Куршубадзе. "ТВ Центр".