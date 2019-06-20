В Академии Генштаба ВС прошла церемония выпуска офицеров

Военных поздравил начальник Генштаба России Валерий Герасимов

В Академии Генштаба Вооружённых сил России прошла торжественная церемония выпуска офицеров. Это одно из старейших и престижных высших учебных заведений нашей страны. Ежегодно в его стенах проходят подготовку, повышают квалификацию сотни военнослужащих. Выпускники Академии, как правило, занимают ответственные командные должности. С успешным окончанием обучения российских военных, а также представителей иностранных государств поздравил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

"Уверен, что полученные вами знания послужат сохранению и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами. От имени министра обороны России генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича и себя лично поздравляю всех выпускников с успешным окончанием Академии и желаю максимально эффективно применить на практике знания, умения и навыки, полученные за время обучения", - сказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.