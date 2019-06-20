ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Академии Генштаба ВС прошла церемония выпуска офицеров

12:55
  • четверг
  • 20 июня 2019

Военных поздравил начальник Генштаба России Валерий Герасимов

В Академии Генштаба Вооружённых сил России прошла торжественная церемония выпуска офицеров. Это одно из старейших и престижных высших учебных заведений нашей страны. Ежегодно в его стенах проходят подготовку, повышают квалификацию сотни военнослужащих. Выпускники Академии, как правило, занимают ответственные командные должности. С успешным окончанием обучения российских военных, а также представителей иностранных государств поздравил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

"Уверен, что полученные вами знания послужат сохранению и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами. От имени министра обороны России генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича и себя лично поздравляю всех выпускников с успешным окончанием Академии и желаю максимально эффективно применить на практике знания, умения и навыки, полученные за время обучения", - сказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Новости по теме
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.