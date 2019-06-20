ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал автопробег к 75-летию освобождения Белоруссии

13:02
  • четверг
  • 20 июня 2019

В ходе маршрута автомобилисты будут встречаться с ветеранами ВОВ

В Москве на Поклонной горе стартовал торжественный автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр".

Участники проедут десятки российских и белорусских городов. Через весь маршрут они провезут гильзы с землёй из городов-героев. Главная цель автопробега - сохранение памяти о подвиге советского народа в годы войны.

В ходе маршрута автомобилисты будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны и членами патриотических клубов. Финиширует колонна у стен легендарной Брестской крепости.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Участники автопробега на ретро-автомобилях
Участники автопробега на ретро-автомобилях
Автопробег к 75-летию освобождения Беларуси
Автопробег к 75-летию освобождения Беларуси
Автопробег к 75-летию освобождения Беларуси
Автопробег к 75-летию освобождения Беларуси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.