В Москве стартовал автопробег к 75-летию освобождения Белоруссии

В ходе маршрута автомобилисты будут встречаться с ветеранами ВОВ

В Москве на Поклонной горе стартовал торжественный автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр".

Участники проедут десятки российских и белорусских городов. Через весь маршрут они провезут гильзы с землёй из городов-героев. Главная цель автопробега - сохранение памяти о подвиге советского народа в годы войны.

В ходе маршрута автомобилисты будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны и членами патриотических клубов. Финиширует колонна у стен легендарной Брестской крепости.

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