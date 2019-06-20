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На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

11:16
  • четверг
  • 20 июня 2019

Всему виной усталость от многочасовой работы

Во время съемок клипа на песню "Эта любовь", которую исполняют дочь Алсу Микелла Абрамова и ее соперник по шоу "Голос" Ержан Максим, произошло небольшое ЧП. 12-летний певец из Казахстана упал с велосипеда и травмировал руку. 

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На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип. Казахстанский певец получил травму при падении с велосипеда, который, видимо, был задействован в съемках. Мальчику оказали первую медицинскую помощь, после чего он вернулся к работе. "Нормально все!" - сказал юный артист, передает портал "Дни.ru"

Экс-участники "Голоса" очень устали на съемках. "Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!" – написал дочь Алсу в Instagram. Ее пост собрал больше 14 тысяч отметок "Нравится". 19 июня Микелла выложила у себя на странице релиз песни "Эта любовь".  

Напомним, дочь Алсу подверглась травле в соцсетях, когда стало известно, что в финале шоу "Голос. Дети" за нее голосовали боты. Первый канал отменил результаты конкурса и признал победителями всех девятерых финалистов. 

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