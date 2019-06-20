Принца Гарри и Меган Маркл ждет развод

Экс-актрису прозвали "женой на три года"

Принцу Гарри и Меган Маркл предсказали скорый развод из-за давления, которое королевская семья якобы оказывает на бывшую актрису с непростым характером.

Меган Маркл стала членом монаршей семьи в 2018 году, но до сих пор не кажется своей среди прирожденных аристократов. Виной тому как ее неуступчивый характер, так и консервативные взгляды, царящие в правящей фамилии.

Как пишет портал 7days со ссылкой на британские СМИ, некоторые родственники принца Гарри не приняли Меган Маркл и присвоили ей обидные прозвища. По слухам, принц Чарльз, который отговаривал брата от поспешной женитьбы на актрисе, называет Маркл "вольфрамовой леди" за ее жесткость и нежелание идти на компромиссы.

Другие члены королевской семьи именуют ее "принцессой-выскочкой" и "женой на три года". Автором последней клички стал некий пожилой родственник принца Гарри. Не исключено, что речь идет о самом принце Филиппе - муже королевы, который советовал внуку не доводить отношения с актрисой до брака. "С актрисами развлекаются, на актрисах не женятся", - такие слова приписывают супругу Елизаветы II.

Также сообщается, что прислуга, работающая в Виндзорском замке и Фрогмор-хаусе, тоже недовольна Меган Маркл: люди называют ее "невыносимой герцогиней".

Все это наталкивает поклонников королевской семьи на мысль о том, что Маркл не задержится в Виндзоре, а ее брак с принцем ожидает крушение.

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