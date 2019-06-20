Правительство пересчитало плоды от господдержки аграрного сектора

Премьер обсудил доклад о результатах развития сельского хозяйства

Национальный доклад о результатах развития сельского хозяйства обсудил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил премьер, правительство активно способствует развитию аграрного сектора и повышению его конкурентоспособности. В прошлом году господдержка была максимально эффективной. Только на реализацию программы было выделено около 250 миллиардов рублей. Увеличилось количество предприятий аграрной промышленности, в том числе благодаря кредитам, которые предоставляют по льготной ставке в 5%.

"Мы видим эффект от этих вложений. Урожай зерновых составил более 113 миллионов тонн. Несмотря на то, что значительная часть регионов пострадала от неблагоприятных условий, то есть от засухи, а где-то от заморозков, был собран рекордный урожай овощей, которые вырастили в теплицах. Поставили ещё один рекорд по закладке садов. То есть по количеству заложенных садов", - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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