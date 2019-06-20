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"Я здесь с ума сойду": Зеленский устал от своего кабинета и показал "прикол"

12:16
  • четверг
  • 20 июня 2019

Украинский президент стал экскурсоводом

Глава Украины Владимир Зеленский устроил для журналистов экскурсию по своему кабинету в администрации президента и продемонстрировал парикмахерское кресло. 

Еще немного, и Зеленский сойдет с ума
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"Украинская правда" опубликовала видео, на котором Владимир Зеленский показывает представителям СМИ свое рабочее место и телефон, по которому он связывается с сотрудниками президентской администрации. "Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", - заявил политик, после чего пригласил журналистов в соседнюю с кабинетом комнату.  

"У меня там есть прикол, хотите, покажу?" - заинтриговал Зеленский. Зайдя в смежную комнату, он продемонстрировал журналистам парикмахерские кресло и умывальник. По словам президента, он не планирует пользоваться услугами стилиста в администрации. "Можно же душ дома принять", - пошутил он. 

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