"Я здесь с ума сойду": Зеленский устал от своего кабинета и показал "прикол"

Украинский президент стал экскурсоводом

Глава Украины Владимир Зеленский устроил для журналистов экскурсию по своему кабинету в администрации президента и продемонстрировал парикмахерское кресло.

"Украинская правда" опубликовала видео, на котором Владимир Зеленский показывает представителям СМИ свое рабочее место и телефон, по которому он связывается с сотрудниками президентской администрации. "Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", - заявил политик, после чего пригласил журналистов в соседнюю с кабинетом комнату.

"У меня там есть прикол, хотите, покажу?" - заинтриговал Зеленский. Зайдя в смежную комнату, он продемонстрировал журналистам парикмахерские кресло и умывальник. По словам президента, он не планирует пользоваться услугами стилиста в администрации. "Можно же душ дома принять", - пошутил он.