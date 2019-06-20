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Путин ответил на вопрос, когда жить в России станет легче

12:40
  • четверг
  • 20 июня 2019

Глава государства согласен, что народ в последнее время испытывает материальные трудности

Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Чаще всего люди спрашивают у президента, когда жить станет легче. Глава государства согласен, что народ в последнее время испытывает материальные трудности.
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Онлайн

"Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, теперь они начали восстанавливаться", - обнадежил президент.

По словам Путина после нескольких лет падения зарплаты в стране начали расти. "В 2017 году начисленная зарплата была 33,2 тысячи. В этом году почти 44. Последние месяцы – 45. Я хочу, чтобы на меня люди не сердились, что у них нет таких зарплат. Я говорю о средних цифрах", - отметил российский лидер.

В прошлом году рост зарплаты составил около 8%. Работа в данном направлении ведется непрерывно. "Мы повысили минимальный уровень оплаты труда. Это повышение коснулось 44 миллионов человек. В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащих", - заявил президент.

Одним из приоритетов является обеспечение пенсионеров нормальным доходом. В этом году пенсии были проиндексированы. "С 1 апреля мы повысили на 2% пенсии. Затем, с 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам около 4%. В общем, мы двигаемся по этому направлению. Мы видим эту проблему", - сказал Путин.

Президент пояснил, что все нацпроекты нацелены именно на улучшение жизни россиян. "Генеральный способ — развитие производительности труда, и на этой базе — повышение уровня жизни граждан", — подчеркнул президент.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным проходит в 17-й раз. В эфире сразу нескольких телеканалов президент отвечает на вопросы народа.

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