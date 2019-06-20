Затравленная Катрин Асси раскрыла правду об отношениях с мужем Климовой

Актрису назвали разлучницей

28-летняя актриса Катрин Асси, которой приписывают роман с Гелой Месхи, рассказала об отношениях с женатым коллегой.

Фотографы запечатлели горячие объятия Асси и Месхи на Московском международном кинофестивале. Снимок породил слухи о том, что звезда сериала "Улетный экипаж" увела Гелу Месхи из семьи.

"Друзья, что происходит?! Откуда столько злости? Не получив правильной информации, вы готовы закидать камнями <…> Я полностью опровергаю информацию СМИ", - написала Катрин Асси в Instagram 20 июня.

По ее словам, на фестивале они поздоровались с Месхи в дверях. Они обнялись, потому что не видели друг друга несколько лет. Информацию о романе она назвала надуманной и накрученной историей.

Напомним, в середине июня стало известно о грядущем разводе Гелы Месхи и Екатерины Климовой после четырех лет совместной жизни. Актриса отнесла заявление о расторжении брака в мае, слушание по делу пройдет в начале июля. Супруги воспитывают дочь Беллу.