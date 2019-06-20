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Затравленная Катрин Асси раскрыла правду об отношениях с мужем Климовой

12:47
  • четверг
  • 20 июня 2019

Актрису назвали разлучницей

28-летняя актриса Катрин Асси, которой приписывают роман с Гелой Месхи, рассказала об отношениях с женатым коллегой.  
Актриса и модель Катрин Асси. Что известно о разлучнице Месхи и Климовой

Фотографы запечатлели горячие объятия Асси и Месхи на Московском международном кинофестивале. Снимок породил слухи о том, что звезда сериала "Улетный экипаж" увела Гелу Месхи из семьи

"Друзья, что происходит?! Откуда столько злости? Не получив правильной информации, вы готовы закидать камнями <…> Я полностью опровергаю информацию СМИ", - написала Катрин Асси в Instagram 20 июня. 

По ее словам, на фестивале они поздоровались с Месхи в дверях. Они обнялись, потому что не видели друг друга несколько лет. Информацию о романе она назвала надуманной и накрученной историей. 

Напомним, в середине июня стало известно о грядущем разводе Гелы Месхи и Екатерины Климовой после четырех лет совместной жизни. Актриса отнесла заявление о расторжении брака в мае, слушание по делу пройдет в начале июля. Супруги воспитывают дочь Беллу. 

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