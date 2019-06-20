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Путин: Я хочу, чтобы меня услышали, особенно в регионах

13:11
  • четверг
  • 20 июня 2019

В том, что лекарства не доходят до людей, виновата плохо налаженная система информации

Обеспечение населения жизненно важными лекарствами идет из федерального и регионального источников. Из федерального средства полностью перечислены. Об этом заявил президент России в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Онлайн

В том, что лекарства не доходят до людей, виновата плохо налаженная система информации в регионах. "Например, склады завалены лекарствами, но потребителям они не поступают, потому что информация не доходит до потребителей", - пояснил президент.

Руководители регионов должны понимать и правильно расставлять приоритеты. "Я сейчас дам слово Веронике Игоревне. Но я тоже хочу, чтобы меня услышали, особенно в регионах. Одно дело, когда министр скажет, а другое дело — я скажу", заявил Путин.

В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что объем лекарств существенно увеличился. Транш пришел и полностью был осуществлен, подтвердила она. "Выявлено 30 регионов, где существуют серьезные логистические недоработки", - отметила министр.

Традиционная "Прямая линия" проходит уже в 17-й раз. Президент в эфире ТВ отвечает на вопросы россиян.

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