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"Я забираю детей": новость о разводе с Кунис вывела Катчера из себя

13:22
  • четверг
  • 20 июня 2019

Между звездами все кончено?

Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, которые живут вместе с 2012 года, необычным образом отреагировали на слухи о своем разводе.  
Звёздная пара Эштон Катчер и Мила Кунис ждёт первенца

Кунис и Катчер увидели статью журнала In Touch Weekly, в которой рассказывается о разводе звезд. Супруги разыграли на камеру сценку расставания, цитируя выдержки из таблоида. 

"Между нами все кончено, - заявила Кунис мужу. - Я чувствовала, что задыхаюсь". "Все кончено? Что же мы будем делать?!" - сказал Катчер, изобразив удивление и злость. Он признал, что вел себя слишком заносчиво. "Я забираю детей", - продолжила валять дурака Кунис, после чего объявила мужу, что у него есть какая-то "темная тайна". Под конец они поблагодарили журналистов за внимание и проявленную фантазию. 

В подписи к этому видео Эштон Катчер написал, что через неделю в журнале появится новость о рождении у Кунис близнецов. "В третий раз. Но кто считает", - пошутил актер. 

Напомним, что Кунис и Катчер воспитывают двух детей - пятилетнюю Уайетт и трехлетнего Димитрия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

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