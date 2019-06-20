"Я забираю детей": новость о разводе с Кунис вывела Катчера из себя

Между звездами все кончено?

Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, которые живут вместе с 2012 года, необычным образом отреагировали на слухи о своем разводе.

Кунис и Катчер увидели статью журнала In Touch Weekly, в которой рассказывается о разводе звезд. Супруги разыграли на камеру сценку расставания, цитируя выдержки из таблоида.

"Между нами все кончено, - заявила Кунис мужу. - Я чувствовала, что задыхаюсь". "Все кончено? Что же мы будем делать?!" - сказал Катчер, изобразив удивление и злость. Он признал, что вел себя слишком заносчиво. "Я забираю детей", - продолжила валять дурака Кунис, после чего объявила мужу, что у него есть какая-то "темная тайна". Под конец они поблагодарили журналистов за внимание и проявленную фантазию.

В подписи к этому видео Эштон Катчер написал, что через неделю в журнале появится новость о рождении у Кунис близнецов. "В третий раз. Но кто считает", - пошутил актер.

Напомним, что Кунис и Катчер воспитывают двух детей - пятилетнюю Уайетт и трехлетнего Димитрия.