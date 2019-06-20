Путин объявил о повышении пенсий

Индексация назначена на 1 октября

В России поднимут пенсии военным пенсионерам. Увеличение выплат произойдет с 1 октября. Об этом объявил президент Владимир Путин. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с президентом России.

По его словам, военным пенсионерам повысят пенсии на 4,3%. Это будет сделано одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим. Глава государства назвал приоритетом обеспечение пенсионеров нормальным доходом.

Ранее Путин ответил на вопрос, когда в России станет легче жить:

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