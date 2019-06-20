ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил о повышении пенсий

13:17
  • четверг
  • 20 июня 2019

Индексация назначена на 1 октября

В России поднимут пенсии военным пенсионерам. Увеличение выплат произойдет с 1 октября. Об этом объявил президент Владимир Путин. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с президентом России.

По его словам, военным пенсионерам повысят пенсии на 4,3%. Это будет сделано одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим. Глава государства назвал приоритетом обеспечение пенсионеров нормальным доходом.

Ранее Путин ответил на вопрос, когда в России станет легче жить:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.