Открытие метро в Коммунарке разгрузит станцию "Теплый стан" на 17%

На юго-западе столицы ветку продлили от "Саларьево" до "Коммунарки"

С сегодняшнего дня Сокольническая линия метро стала длиннее ещё на 12 километров. Это сразу четыре станции. Впервые в столице этот участок построили параллельно с автомобильной дорогой. Новые станции уже оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сокольническая линия метро устремилась на юг. От транспортно-пересадочного узла "Саларьево" до пересечения с автодорогой "Солнцево - Бутово – Видное". 12 километров нового метро тестирует Сергей Собянин. Он первым проехал в вагоне, пообщавшись с метростроителями.

Новый участок Сокольнической линии метро - это четыре станции: "Филатов луг" ", Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Впервые линия метро проходит в стволе автомагистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. На пересечении с Калужским шоссе возведён уникальный совмещенный авто- и метротоннель - еще один объект новой транспортной инфраструктуры, который позволил воплотить проект совмещенной с магистралью подземки.

"Так получилось, что сектор Новой Москвы в огромной своей части оказался вообще без тяжелого транспорта, без железных дорог и метро. Поэтому приняли решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня мы продляем Сокольническую ветку метро до Коммунарки и это в значительной степени решит проблему. Вторым этапом пойдем со строительством от строящейся БКЛ до Коммунарки и до Троицка - отдельной веткой метро", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На возведение четырёх новых станций ушло всего два года. За ударные темпы метростроителей награждают персонально.

Символично мэр отмечает новые станции на карте метро. Местные жители признаются: район меняется на глазах. Раньше выехать в центр было сложно. Сегодня рядом с их домами появилась современная транспортная инфраструктура.

"И вот сейчас мы обсуждали открытие нашего нового метро. И обсуждали насколько сложно добираться в Старую Москву, особенно вечером сходить в театр, который мы так любим, и вернуться обратно в одиннадцать часов вечера, а теперь у нас проблем не будет. Шаговая доступность до метро, сел и через тридцать минут ты в центре", - сказала жительница Новой Москвы Елена Гаврикова.

Сразу после открытия новых станций метро в билетные кассы выстроились длинные очереди. Сотни пассажиров торопятся купить свой проездной на метро. Ведь теперь и для жителей новой Москвы метрополитен - самый удобный и быстрый способ передвижения по столице.

- У меня дочь работает в центре. И очень удобно, она сядет здесь на метро и доедет до Кузнецкого моста, где она работает. - Очень приятно, что теперь можно добраться до города не только на автобусе, но и на метро.

Для полумиллиона человек Новой Москвы открывшиеся станции улучшили транспортную доступность. Кроме того, для жителей Картмазово, Прокшино, поселка Коммунарка, разгрузятся станции метро "Бунинская аллея", "Теплый стан" и "Рассказовка".

Елена Сахно, Юлия Богоманшина, Дмитрий Шаракин, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".