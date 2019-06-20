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В Москве показали финалистов конкурса "Цветочный джем"

15:04
  • четверг
  • 20 июня 2019

Любоваться красотой можно будет до осени

В Москве были представлены сады-финалисты городского конкурса и фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На Кузнецком мосту около ЦУМа появился парк с березками, рябинами, злаковыми растениями и зеркалами. По замыслу итальянских авторов он имитирует природу средней полосы России и называется  "Пейзаж - это ты".

А на Рождественке расположился сад "Гармония деталей", который придумал финский дизайнер. Это метафора карты, где линии улиц идут в определенном направлении. Любоваться красотой садов можно будет до осени.

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