В Москве показали финалистов конкурса "Цветочный джем"

Любоваться красотой можно будет до осени

В Москве были представлены сады-финалисты городского конкурса и фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На Кузнецком мосту около ЦУМа появился парк с березками, рябинами, злаковыми растениями и зеркалами. По замыслу итальянских авторов он имитирует природу средней полосы России и называется "Пейзаж - это ты".

А на Рождественке расположился сад "Гармония деталей", который придумал финский дизайнер. Это метафора карты, где линии улиц идут в определенном направлении. Любоваться красотой садов можно будет до осени.