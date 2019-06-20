В Москве произошла жуткая авария с тремя автомобилями

Удар был такой силы, что одна из машин перевернулась

Два человека, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП на северо-западе столицы. Утром в Северном Тушине столкнулись два автомобиля и микроавтобус, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло на пересечении бульвара Яна Райниса с Туристской улицей. Кто кому не уступил дорогу, еще предстоит выяснить. Удар был такой силы, что одна из машин перевернулась. На месте оперативно приехали сразу несколько машин скорой помощи, а также пожарные и ГИБДД. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.