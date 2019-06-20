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Звезды театра устроили флешмоб в московском метро

15:05
  • четверг
  • 20 июня 2019

Пассажиры идею оценили

Столичные актёры накануне спустились в метро и устроили театральный флешмоб, превратив сразу 25 станций подземки в одну большую сцену, передает "ТВ Центр".

Участники проекта "Привет, Москва!" без декораций и занавеса играли отрывки из самых известных пьес и романов. Ведь в метро всё, как в театре: высокие колонны, направленный свет и зрители, которые есть всегда! Горячие диалоги разворачивались не только на платформах, но и в вагонах. Пассажиры идею оценили, порой, забывая про дела, не в силах покинуть необычное зрелище.

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Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
Театрализованные постановки в метро в рамках городского проекта "Привет, Москва!"
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