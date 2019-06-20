Звезды театра устроили флешмоб в московском метро

Пассажиры идею оценили

Столичные актёры накануне спустились в метро и устроили театральный флешмоб, превратив сразу 25 станций подземки в одну большую сцену, передает "ТВ Центр".

Участники проекта "Привет, Москва!" без декораций и занавеса играли отрывки из самых известных пьес и романов. Ведь в метро всё, как в театре: высокие колонны, направленный свет и зрители, которые есть всегда! Горячие диалоги разворачивались не только на платформах, но и в вагонах. Пассажиры идею оценили, порой, забывая про дела, не в силах покинуть необычное зрелище.