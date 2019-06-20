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В Москве умерла легенда музыки

15:05
  • четверг
  • 20 июня 2019

У известного в столице артиста внезапно остановилось сердце

Не стало московской легенды. Умер Владимир Устинович Панфилов - баянист из перехода на Пресне. В городе его знали и любили, отмечает "ТВ Центр".

Каждый вечер в течение почти 15 лет он приезжал  к станции метро "Улица 1905 года" со своим старым баяном и до ночи исполнял песни - старые и новые, но всегда очень добрые и сердечные. Кто-то останавливался послушать, кто-то пробегал мимо, но не обратить внимание на него было просто невозможно. Его так и называли - "Пресненский дед". В свой последний день Владимир Устинович вновь приехал на Пресню. Как всегда пел вдохновенно, искренне. Но внезапно остановилось сердце. Сейчас в переходе непривычно тихо, а ещё там много цветов: в память о настоящем, народном артисте.

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