В Москве умерла легенда музыки

У известного в столице артиста внезапно остановилось сердце

Не стало московской легенды. Умер Владимир Устинович Панфилов - баянист из перехода на Пресне. В городе его знали и любили, отмечает "ТВ Центр".

Каждый вечер в течение почти 15 лет он приезжал к станции метро "Улица 1905 года" со своим старым баяном и до ночи исполнял песни - старые и новые, но всегда очень добрые и сердечные. Кто-то останавливался послушать, кто-то пробегал мимо, но не обратить внимание на него было просто невозможно. Его так и называли - "Пресненский дед". В свой последний день Владимир Устинович вновь приехал на Пресню. Как всегда пел вдохновенно, искренне. Но внезапно остановилось сердце. Сейчас в переходе непривычно тихо, а ещё там много цветов: в память о настоящем, народном артисте.