Путин рассказал анекдот времен Брежнева

Вопрос о нацпроектах напомнил президенту про СССР

Российский лидер Владимир Путин вспомнил советский анекдот про коммунизм и Олимпиаду, отвечая на один из вопросов во время "Прямой линии" с президентом России. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Главу России спросили, когда россияне увидят результаты национальных проектов, которым власти уделяют большое внимание. Владимир Путин сказал, что результаты должны чувствоваться уже сейчас. Говорить о конкретных сроках в этом случае трудно, отметил президент.

"Это не тот случай, когда в советское время говорили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение, никому не было понятно. А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры", - пошутил Путин.

Ранее Путин ответил на вопрос, когда в России станет легче жить: