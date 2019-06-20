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Путин рассказал анекдот времен Брежнева

13:42
  • четверг
  • 20 июня 2019

Вопрос о нацпроектах напомнил президенту про СССР

Российский лидер Владимир Путин вспомнил советский анекдот про коммунизм и Олимпиаду, отвечая на один из вопросов во время "Прямой линии" с президентом России. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.  
Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Онлайн

Главу России спросили, когда россияне увидят результаты национальных проектов, которым власти уделяют большое внимание. Владимир Путин сказал, что результаты должны чувствоваться уже сейчас. Говорить о конкретных сроках в этом случае трудно, отметил президент. 

"Это не тот случай, когда в советское время говорили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение, никому не было понятно. А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры", - пошутил Путин. 

Ранее Путин ответил на вопрос, когда в России станет легче жить:

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