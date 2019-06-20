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Путин отреагировал на "банду патриотов"

14:04
  • четверг
  • 20 июня 2019

Президент в ходе "Прямой линии" отвечает на вопросы россиян

В ходе "Прямой линии" Владимир Путин выбрал несколько вопросов, которые поступили в студию во время эфира, но были проигнорированы ведущими. Так, президент ответил на СМС: "Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией".
Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Онлайн

Президент сразу сделал замечание.  "Это зрелые люди, которые ставят целью своей политической карьеры и жизни укрепление страны. Я не буду называть бандой людей, которые были у руля в 1990-х годах", - сказал он.

По словам главы государства, за те годы в стране развалилась социальная сфера, оборонка, Россию практически довели до гражданской войны. "Поставили страну на грань утраты суверенитета и развала", - отметил Путин.

Однако, по его мнению, не все политики времен 1990-х приложили к этому руку, но многие из них. "Сейчас положение выправляется. Правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в стране и работает над ее улучшением", - заключил президент.

Напомним, "Прямая линия" стала 17-й по счету. Президенту поступило свыше полутора миллионов вопросов.

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