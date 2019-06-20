Что бесит Елизавету II и ее мужа, когда они делят одну кровать

Супруги редко спят в одной комнате

Стало известно, почему 93-летняя Елизавета II и ее 98-летний супруг принц Филипп предпочитают спать в соседних комнатах.

Историк королевской семьи Салли Беделл Смит сообщила, что королева Великобритании и ее муж, которые живут в браке уже 72 года, спять в соседних спальнях. По ее мнению, это одна из причин крепкого брака Елизаветы II и Филиппа.

Как объяснила леди Памела Хикс, кузина принца Филиппа, спать раздельно принято в высших британских кругах. "Вы не хотите, чтобы вас беспокоили храпом или чтобы на вас закидывали ногу. Когда вы чувствуете себя уютно, вы иногда можете поспать и в одной комнате. Приятно иметь возможность выбирать", - цитирует Хикс Express.

Журналисты также выяснили, что Елизавета II и Филиппа ненавидят пуховые одеяла, поскольку они плохо переносят жару. По некоторым данным, супруг королевы предпочитает спать голым.

Ранее стало известно, что брак Елизаветы II и Филипп не обходится без конфликтов. Иногда между ними случаются "ожесточенные ссоры", во время которых звучат крики "Чушь" и "Ты не понимаешь, что несешь".