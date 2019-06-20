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Что бесит Елизавету II и ее мужа, когда они делят одну кровать

14:34
  • четверг
  • 20 июня 2019

Супруги редко спят в одной комнате

Стало известно, почему 93-летняя Елизавета II и ее 98-летний супруг принц Филипп предпочитают спать в соседних комнатах. 

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Историк королевской семьи Салли Беделл Смит сообщила, что королева Великобритании и ее муж, которые живут в браке уже 72 года, спять в соседних спальнях. По ее мнению, это одна из причин крепкого брака Елизаветы II и Филиппа. 

Как объяснила леди Памела Хикс, кузина принца Филиппа, спать раздельно принято в высших британских кругах. "Вы не хотите, чтобы вас беспокоили храпом или чтобы на вас закидывали ногу. Когда вы чувствуете себя уютно, вы иногда можете поспать и в одной комнате. Приятно иметь возможность выбирать", - цитирует Хикс Express

Журналисты также выяснили, что Елизавета II и Филиппа ненавидят пуховые одеяла, поскольку они плохо переносят жару. По некоторым данным, супруг королевы предпочитает спать голым. 

Ранее стало известно, что брак Елизаветы II и Филипп не обходится без конфликтов. Иногда между ними случаются "ожесточенные ссоры", во время которых звучат крики "Чушь" и "Ты не понимаешь, что несешь". 

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