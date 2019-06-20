Путин ответил на обвинения в "оккупации" Донбасса тремя словами

Украина сама отдалила от себя ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в том, что Россия оккупировала Донбасс.

Об этом он заявил в ходе "Прямой линии". "Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем. Полная чушь, ложь", - заявил глава государства. Украина сама "отторгнула" самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Антироссийские санкции, по мнению Путина, введены для того, чтобы сдерживать развитие страны, а не в качестве наказания за присоединение Крыма и обострение ситуации на юго-востоке Украины. "Мы ни с кем не ругались", - так прокомментировал Путин отношения с Западом.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.

Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие.