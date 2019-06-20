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Продление Сокольнической ветки заметно разгрузит несколько станций метро

14:25
  • четверг
  • 20 июня 2019

"Теплый стан" станет свободнее на 17%

Открытие станций "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро позволит разгрузить сразу несколько станций столичной подземки. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

С открытием четырех новых станций Сокольнической линии станция "Теплый Стан" разгрузится на вход на 17%, "Рассказовка" - на 12%, "Бунинская аллея" - на 15%. На "Саларьево" будет заходить на 14% меньше пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Общая протяженность нового участка метрополитена составляет около 12 километров.

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