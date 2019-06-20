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Собянин заявил о запуске масштабной программы модернизации поликлиник

14:48
  • четверг
  • 20 июня 2019

Ранее Путин заострил внимание на проблеме доступности медицинской помощи

В Москве запускается масштабная программа модернизации поликлиник, будет внедрен стандарт комфорта нового поколения "Московский стандарт+".

Ранее в ходе "Прямой линии" Владимир Путин назвал доступность первичного звена медицины, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение основными проблемами здравоохранения. Кроме того, нужно выравнить средний уровень зарплат врачей и предусмотреть в бюджете средства для обеспечения медицинских работников жильем, отметил глава государства.

"Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Градоначальник отметил, что врачи восьми специальностей будут работать во всех филиалах московских поликлиник, а в головном учреждении прием будут вести еще пять узких специалистов. Кроме того, для врачей будет разработана система клинических подсказок для точной постановки диагноза.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) позволит пациентам самостоятельно открыть личные кабинеты и получать результаты своих анализов и исследований.

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