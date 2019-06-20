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Путин о коррупции в России: Нет слов печатных

15:00
  • четверг
  • 20 июня 2019

В борьбе с преступниками главное - неизбежность наказания, отметил президент

Владимир Путин чувствует свою ответственность за коррупцию в стране. Об этом об заявил в ходе "Прямой линии".
Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Онлайн

"Это безобразие. И если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то мы, во-первых, всегда должны доводить расследование до конца, и во-вторых, это надо делать гласно", — отметил российский лидер.

По словам президента, если в коррупционные дела замешаны высокопоставленные чиновники, должен быть особый спрос. "Когда узнаешь о миллиардах у коррупционеров, нет слов печатных", — заявил Путин, добавив, что в борьбе с преступниками главное - неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность.

Напомним, "Прямая линия" стала 17-й по счету. Президенту поступило свыше полутора миллионов вопросов.

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