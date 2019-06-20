Метрополитен выпустил посвященные новым станциям карты "Тройка"

Их можно приобрести в кассах станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"

Московский метрополитен выпустил карты "Тройка", которые посвящены новым станциям Сокольнической линии – "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В обращение поступило 40 тысяч проездных, по 10 тысяч на каждую станцию.

"На новых станциях "Тройка" продается только в одном дизайне. Например, карту "Тройка" с изображением станции "Коммунарка" Сокольнической линии можно будет приобрести только на "Коммунарке", - уточнили в пресс-службе столичной подземки.

Выпуск тематических карт уже стал традицией московского метрополитена. Кроме привычных "картонок", можно приобрести силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Они продаются в сувенирных магазинах метро.

В четверг, 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Общая протяженность нового участка метрополитена составляет около 12 километров.