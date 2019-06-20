"Это бомба!" Хлебникову шокировали слова Шуры о ее болезни

Между коллегами назревает вражда

53-летнюю певицу Марину Хлебникову шокировало заявление Шуры о том, что она якобы страдает от алкоголизма. Артистка назвала эту информацию "бредятиной".

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал, что его ужаснула одна из последних фотографий Хлебниковой. Она сильно похудела и выглядит старше своих лет. "Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", - заявил он в эфире YouTube-программы Анастасии Ивлеевой "Agent Show".

Шура призвал собрать деньги на лечение Марины Хлебниковой. Исполнитель "Голубой луны" признался, что раньше он сам злоупотреблял алкоголем и запрещенными средствами, которые подорвали его здоровье. По словам артиста, рак яичка, который у него обнаружили в 2004 году, стал следствием его нездорового образа жизни.

Хлебникову удивили слова Шуры о ее состоянии. "Саша Медведев - мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны", - цитирует артистку портал "Телепрограмма".

По словам женщины, если бы Шуру беспокоило ее здоровье, он бы позвонил ей и предложил помощь.

Напомним, Марина Хлебникова стала редко появляться на публике после того, как в ночь на 30 сентября 2018 года скончался ее бывший муж Антон Логинов. Певица сама обнаружила труп. После этого Хлебникова попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны Логинова. По слухам, на облике певицы могли отразиться не только нервный срыв, но и злоупотребление алкоголем, а также неудачная пластика.