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На "Прямую линию" с Путиным просочилась шаурма

15:26
  • четверг
  • 20 июня 2019

Президент остался доволен

Во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путином в конференц-зале заговорили о шаурме.
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Один из блогеров-миллионников задал главе государства вопрос о суверенном интернете. Он выразил беспокойство тем, что происходящее в стране напоминает возвращение железного занавеса и попытки изолировать Россию от внешнего мира. "Вы можете честно ответить, зачем это делается?", - задал блогер вопрос Путину, при этом успев воспользоваться возможностью прорекламировать свою шаурму и пригласить президента на дегустацию.

Глава государства восхитился предприимчивостью блогера да так, что забыл, о чем был вопрос. Ведущая напомнила, что о суверенном интернете.

"Речь не идет о каких-то ограничениях в интернете <…> Мы должны обеспечить надежное функционирование Рунета, если нас отключат от общей Сети. За приглашение большое спасибо", - ответил Путин.

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