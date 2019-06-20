"Не смешно": Путин высказался о ситуации на Украине при Зеленском

Он назвал украинского лидера "человеком талантливым"

Президент России Владимир Путин прокомментировал происходящее на Украине за время нахождения у власти Владимира Зеленского. Так он ответил на один из вопросов во время "Прямой линии" с президентом России. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

По словам российского лидера, его украинский коллега – "человек талантливый". "Помню его выступления в КВН, но то, что происходит сейчас на Украине – не смешно", - утверждает Путин.

По его словам, Зеленский должен понять, что "находится не в комедии, а в трагедии". Президент России отметил, что новому украинскому лидеру придется решать все вопросы, в том числе, связанные с конфликтом в Донбассе.

Путин напомнил, что Зеленский уже отказался вести "переговоры с сепаратистами". "А как тогда решать эту проблему?", - отметил российский лидер.

Он напомнил, что обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе увеличились, но "говорилось в ходе предвыборной кампании о том, что будет прекращена блокада". "Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", - сказал Путин.

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