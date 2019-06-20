ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не смешно": Путин высказался о ситуации на Украине при Зеленском

15:28
  • четверг
  • 20 июня 2019

Он назвал украинского лидера "человеком талантливым"

Президент России Владимир Путин прокомментировал происходящее на Украине за время нахождения у власти Владимира Зеленского. Так он ответил на один из вопросов во время "Прямой линии" с президентом России. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия
Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Онлайн

По словам российского лидера, его украинский коллега – "человек талантливый". "Помню его выступления в КВН, но то, что происходит сейчас на Украине – не смешно", - утверждает Путин.

По его словам, Зеленский должен понять, что "находится не в комедии, а в трагедии". Президент России отметил, что новому украинскому лидеру придется решать все вопросы, в том числе, связанные с конфликтом в Донбассе.

Путин напомнил, что Зеленский уже отказался вести "переговоры с сепаратистами". "А как тогда решать эту проблему?", - отметил российский лидер.

Он напомнил, что обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе увеличились, но "говорилось в ходе предвыборной кампании о том, что будет прекращена блокада". "Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", - сказал Путин.

Ранее Путин ответил на обвинения в "оккупации" Донбасса тремя словами

 

 

Читайте также:
Новости по теме
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.