"Меня так колбасило": Данко прооперировали после ДТП в Крыму

Артист упал с байка на скользкой дороге

50-летний певец Александр Фадеев, более известный как Данко, пострадал в результате аварии в Крыму. Его прооперировали в 122-й больнице Санкт-Петербурга.

Александр Фадеев рассказал, что он не справился с управлением на скользкой дороге, спускаясь с горы Ай-Петри на электробайке. Он упал с байка после того, как его резко обогнал мотоцикл.

Артисту провели в петербургской больнице сложную операцию на плечевом суставе. "Прогнозы врачей пока не известны, предстоит сделать рентген. Чувствую себя ужасно: все еще не могу отойти от наркоза. Меня так колбасило: давление, катетеры - кошмар", - сказал Фадеев "СтарХиту", поблагодарив врачей клиники за помощь.

Ранее Данко говорил, что он сдержанно ведет себя на дороге, не раздражается и ни на кого не ругается. Несколько лет назад в его иномарку въехала машина, за рулем которой находился пьяный мужчина. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.