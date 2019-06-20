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Кому в России поднимут пенсии

15:40
  • четверг
  • 20 июня 2019

Стало известно, чьи пенсии приравняют к уровню выплат россиян, отслуживших в МВД

Минюст собрался поднять пенсии приставов. Закон пока находится в работе, его проект обсудят на ближайшем заседании правительства.

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Как пишет газета "Известия", выплаты собрались приравнять к уровню отслуживших в МВД. Авторы инициативы пояснили, что законопроект позволит выделить работу судебных приставов в отдельный вид госслужбы. Документом также предусмотрено, что приставы станут служить по контракту, а чины им поменяют на звания.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что в России поднимут пенсии военным пенсионерам. Увеличение выплат произойдет с 1 октября. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с президентом России.

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