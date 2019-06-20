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Путину есть, о чем поговорить с Трампом

15:55
  • четверг
  • 20 июня 2019

Он назвал американские санкции ошибкой

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к диалогу со своим коллегой из США Дональдом Трампом. До этого хозяин Белого дома заявлял, что встреча двух лидеров состоится на саммите G20 в японском городе Осака.
Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Онлайн

"Разумеется, если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к этому диалогу. Тем более, что нам есть, о чем поговорить", — отметил Путин во время "Прямой линии" с президентом России. ТВЦ.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия

Кроме того, Путин подчеркнул, что санкции – ошибка, и они будут сняты, пишет "Газета.Ru".

Ранее в Кремле рассказали, как может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии. Лидеры будут находиться на саммите G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. В связи с этим не исключается встреча "на ногах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предложений об отдельной двусторонней встрече лидеров из Вашингтона не поступало. Сам Трамп позднее отметил, что точно встретится с российским лидером в Осаке.

В предыдущий раз встреча лидеров планировалась в Аргентине в ноябре 2018 года, однако американская сторона отменила переговоры.

Ранее Путин рассказал анекдот времен Брежнева

 

 

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